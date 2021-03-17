Грызлов заявил, что Киев ищет предлог для «военной авантюры» в Донбассе

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Вооружённые силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на востоке страны, чтобы спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам очередного заседания.

Вооружённые силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению [сил]. <...> Циничный расчёт при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры, — цитирует ТАСС российского полпреда.

По его словам, ВСУ ежедневно обстреливают территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР, при этом атакам подвергается гражданская инфраструктура. Это свидетельствует, как отметил Грызлов, о том, что Украина полностью игнорирует меры по прекращению огня в регионе.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко озабочена обострением ситуации в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что украинские военные находятся в зонах, где их не должно было быть после завершения разведения. Российские власти тщательно анализируют ситуацию.