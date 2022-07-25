Грязевой футбол, грязевой волейбол, грязевой гандбол и даже грязевые сани - в Германии состоялась 14-я "Грязевая олимпиада" на побережье Северного моря. Ее еще называют "Ваттовой олимпиадой" - от названия мелководных прибрежных участков-ваттов у Фризских островов.
С 2004 года туда съезжаются спортсмены-любители, чтобы, измазавшись в иле, состязаться в разных видах спорта ради благотворительных целей. Все средства, собранные в рамках мероприятия, пойдут на борьбу с раком. Необычные состязания между Эльбой и Северным морем возобновились после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участник футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участник гонки на санях во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участник гонки на санях во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи