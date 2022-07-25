Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участник футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участник футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участник гонки на санях во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участник гонки на санях во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участник гонки на санях во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участник гонки на санях во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press Участники футбольного турнира играют во время 14-й «Грязевой олимпиады» на дамбе Эльбы в Брунсбюттеле. На мероприятии в илистых отмелях спортсмены-любители соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, гандбол, волейбол и гонки на санях по грязи