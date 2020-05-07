Мир

Грузия решила с 1 июля открыть границы для туристов

14:19, 07 мая 2020
Фото: Alexander Farnsworth/Global Look Press

Правительство Грузии разработало план восстановления туристической отрасли, предполагающий открытие границ для иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

По словам главы правительства, страна создаст «коридоры безопасности» на сухопутных границах и начнёт переговоры «с интересными с туристической точки зрения государствами».

У правительства Грузии есть план, и он осуществится: с 15 июня Грузия откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к тому, чтобы принять иностранных туристов, — цитирует Гахарию ТАСС.

Прирост заболевших COVID-19 в республике замедлился. Количество инфицированных достигло 615 человек, увеличившись за 6 мая лишь на 6 новых пациентов.

Как писал NEWS.ru, грузинские власти решили с 11 мая открыть Тбилиси для въезда и выезда. Транспортная блокада столицы и ещё нескольких крупнейших городов Грузии началась 15 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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