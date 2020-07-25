Группа туристов застряла в Карпатах из-за ливня

https://static.news.ru/photo/ffda6a3e-ce8f-11ea-bc36-fa163e074e61_660.jpg Фото: MNS.GOV.UA/facebook.com

Группа из 13 туристов, в числе которых были малолетние дети, застряла на горе Говерле в Карпатах из-за сильного ливня. В спасательной операции принимали участие четыре специалиста и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения.

В 13:45 поступило сообщение, что в районе горы Говерла во время прохождения туристического маршрута группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень и нуждается в помощи, — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС Украины.

Шестерых детей и двух женщин уже проводили к болотоходу, который доставит их в село Лазещина. Остальные туристы в сопровождении спасателей спускаются к населённому пункту пешком.

Как писал NEWS.ru, в ущелье Безенги в Черекском районе КБР на перевале Урал на высоте 3600 метров в результате камнепада пострадали двое туристов. Спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС РФ на коммерческом вертолёте фирмы Heliaction эвакуировали их в республиканскую больницу в Нальчике. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.