Гросси заявил о планах посетить Украину и Россию Гросси заявил о планах посетить Украину и Россию по поводу безопасности ЗАЭС

Фото: Li Xiaopeng/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Украину и Россию в свете реализации пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Главным из них он назвал отсутствие каких-либо атак в направлении станции или с нее, сообщает РИА Новости.

Гросси пришлось ответить на вопрос, значится ли в его планах посещение Украины.

Да, планирую. Надеюсь, вскоре. Мне следует спросить украинских партнеров. Ввиду новых задач, я планирую поехать в Киев, если они будут любезны принять меня, а также на ЗАЭС. Я также планирую посетить Россию, — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что сотрудники МАГАТЭ будут следить за соблюдением предложенных им принципов. Присутствие экспертов агентства на ЗАЭС планируется усилить, указал он.

Ранее Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС. Они включают в себя в том числе запрет на стрельбу в сторону станции. Эти принципы Гросси озвучил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.