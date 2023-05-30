В МАГАТЭ предложили принципы безопасности ЗАЭС Гросси предложил принципы безопасности ЗАЭС, в том числе запрет на стрельбу по станции

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty|Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС. Они включают в себя в том числе запрет на стрельбу в сторону станции. Эти принципы Гросси озвучил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее, в частности, направленных в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала, - сказал глава МАГАТЭ.

Также он отметил, что ЗАЭС не должна использоваться в качестве склада для тяжелых вооружений, а ЛЭП, ведущие к станции, не должны подвергаться риску. В последнем случае, по словам Гроссии, необходимо обеспечить постоянную доступность и безопасность электропитания за пределами площадки.

Кроме того, глава МАГАТЭ призвал защитить от диверсий все системы, важные для безопасной работы АЭС, а также заявил о необходимости не предпринимать никаких действий, подрывающих озвученные принципы.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной. По его мнению, необходимо продумать план защиты ЗАЭС от внешних угроз.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в ближайшее время возможны провокации со стороны Украины на Запорожской АЭС. Это заявление было сделано в ответ на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о предполагаемой подготовке провокации Россией на Запорожской АЭС.