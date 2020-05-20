Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран

https://static.news.ru/photo/da9f514e-9acd-11ea-a2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Греция с 1 июля откроет аэропорты и границы для путешественников из всех стран, за исключением государств с наиболее сложной эпидемической обстановкой, заявил министр туризма Харис Теохарис.

Чиновник уточнил, что 15 июня аэропорт Афин начнёт принимать международные рейсы, а 1 июля откроются аэровокзалы других городов, включая островные курорты. Греция отменит карантин для въезжающих туристов, а медики будут выборочно тестировать прибывающих.

Список стран-исключений будет определён и объявлен. Постоянно будет проводиться контроль, и те страны, где ситуация улучшится, впоследствии смогут начать совершать рейсы в Грецию, — цитирует Теохариса ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.