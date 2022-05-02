Греция приписала России разворовывание музея в Мелитополе Глава Минкульта Греции Лина Мендони обвинила Россию в разграблении музея в Мелитополе

Мелитопольский краеведческий музей / Фото wikipedia.org

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони приписала России разворовывание музея в Мелитополе, которое было совершено при предыдущем руководстве учреждения. Она призвала принять меры по защите культурного наследия Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства.

В заявлении Мендони говорится о «разграблении золота скифов».

По-настоящему больно наблюдать, помимо драматических времён, которые переживают граждане Украины из-за российского вмешательства, чудовищное разграбление артефактов скифов из музея Мелитополя. Печально, что варварство событий проявляется в нападениях на музеи и на всё, что выражает человеческий дух и культуру, — говорится в заявлении.

Глава греческого Минкульта заявляет, что это «не в первый раз», когда Россия якобы таким образом обращается с произведениями искусства.

В течение десятилетий после падения нацистского режима сокровища Приама из раскопок Шлимана были вывезены в Россию, чтобы спустя много лет, в 1993 году, быть открытыми в Пушкинском музее. Мы решительно осуждаем эти действия, — сказано в заявлении чиновницы.

Мендони добавляет, что на последнем совете министров культуры ЕС, который проходил в Люксембурге, было решено потребовать принять меры по защите культурного наследия Украины, в частности, это создание «красного списка» для предотвращения незаконного вывоза культурных ценностей и прочее.

Речь идёт о заявлении и. о. директора краеведческого музея Мелитополя Евгения Горлачёва о том, что при предыдущем руководстве были похищены сотни экспонатов. Пропажа реликвий, которые злоумышленники хотели вывезти на территорию Западной Украины, была обнаружена после начала спецоперации на Украине.

Большая коллекция была найдена и вернулась в фонды музея. Это коллекция скифского золота, а также внушительная коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность. Общая её стоимость предварительно оценивается в более $500 тыс.

Ранее сообщалось, что власти Греции готовили отправку вооружения на Украину ещё до того, как Россия начала проводить специальную военную операцию на территории Украины, говорится в расследовании газеты Dimokratia. По данным издания, официально решение об отправке оборонной техники было принято 27 февраля в ходе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с главой Минобороны Никосом Панайотопулосом и начальником Генштаба Константиносом Флоросом.