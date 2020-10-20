Гражданам Швейцарии предлагают выплатить «вертолётные деньги»

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Федеральная канцелярия Швейцарии предложила выплатить 7,5 тыс. швейцарских франков (примерно €7 тыс.) каждому гражданину страны. Данная идея может быть вынесена на общенациональный референдум, если до 22 октября 2020 года её поддержат 100 тысяч человек.

Согласие же швейцарцев принять эти деньги, которое они смогут подтвердить на референдуме, позволит им стать чуть-чуть богаче примерно через год, сообщает «Политика сегодня».

Инициатива о выплате гражданам страны по €7 тыс. принадлежит семерым жителям кантона Санкт-Галлен. По их мнению, Национальный банк должен выплатить «вертолётные деньги», что позволит снизить стоимость национальной валюты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в августе учёные Германии запустили пилотный проект под названием «Базовый доход». Участникам эксперимента будут просто так раздавать €1200 в месяц в течение трёх лет. Исследование призвано выяснить, как получаемые деньги влияют на работу, жизнь и здоровье людей: станут ли они, например, более ленивыми или более творческими.