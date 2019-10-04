https://static.news.ru/photo/cf289f1a-e72b-11e9-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Пизанская башня Фото: https://pixabay.com

Двое туристов из США задержаны в Италии по обвинению в вандализме. Иностранцев уличили в порче знаменитой Пизанской башни — объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

По данным газеты Corriere della Sera , американцы нацарапали свои имена на вершине памятника архитектуры и сфотографировались на этом фоне.

При этом, когда они спустились со смотровой площадки, их уже ждали полицейские, которым о вандалах сообщили другие туристы, возмущённые поведением американцев. Иностранцам предъявлено обвинение в вандализме при отягчающих обстоятельствах.

Пизанская башня — часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону.

Ранее News.ru писал о том, что российские дипломаты в Таиланде выясняют информацию об аресте гражданина РФ в одной из курортных зон за использование игрушечных долларов из банка приколов. Сейчас представители посольства проверяют сообщения об инциденте с россиянином в соцсетях.