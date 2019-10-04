Двое туристов из США задержаны в Италии по обвинению в вандализме. Иностранцев уличили в порче знаменитой Пизанской башни — объекта культурного наследия ЮНЕСКО.
По данным газеты
При этом, когда они спустились со смотровой площадки, их уже ждали полицейские, которым о вандалах сообщили другие туристы, возмущённые поведением американцев. Иностранцам предъявлено обвинение в вандализме при отягчающих обстоятельствах.
Пизанская башня — часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону.
Ранее News.ru писал о том, что российские дипломаты в Таиланде выясняют информацию об аресте гражданина РФ в одной из курортных зон за использование игрушечных долларов из банка приколов. Сейчас представители посольства проверяют сообщения об инциденте с россиянином в соцсетях.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен