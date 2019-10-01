https://static.news.ru/photo/e61ebf94-e42c-11e9-aa69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российские дипломаты в Таиланде выясняют информацию об аресте гражданина РФ в одной из курортных зон за использование игрушечных долларов из банка приколов. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.

Сейчас представители посольства проверяют сообщения об инциденте с россиянином в соцсетях, передаёт РИА Новости .

Никаких официальных сообщений от таиландской полиции об этом аресте мы пока не получали, — пояснил Пронин.

Он подчеркнул, что информация из неофициальных источников у посольства уже есть, но обстоятельства ареста не ясны.

Запись о жителе Екатеринбурга, которого собираются судить в Таиланде за то, что он подарил местным жителям игрушечные доллары, появилась в Instagram. Об этом сообщила одна из знакомых, которая находилась на отдыхе вместе с задержанным мужчиной. По словам Екатерины, друзья уже нашли для россиянина адвоката, но на оплату защиты на весь период денег нет.

Ранее турист из России покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли. Его обнаружили дочь и друзья в квартире жилого дома в одном из районов курортного города Паттайя, писал News.ru.