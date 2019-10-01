Российские дипломаты в Таиланде выясняют информацию об аресте гражданина РФ в одной из курортных зон за использование игрушечных долларов из банка приколов. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.
Сейчас представители посольства проверяют сообщения об инциденте с россиянином в соцсетях, передаёт
Никаких официальных сообщений от таиландской полиции об этом аресте мы пока не получали, — пояснил Пронин.
Он подчеркнул, что информация из неофициальных источников у посольства уже есть, но обстоятельства ареста не ясны.
Ранее турист из России покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли. Его обнаружили дочь и друзья в квартире жилого дома в одном из районов курортного города Паттайя, писал News.ru.