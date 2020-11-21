Говорящий зловещим шёпотом попугай напугал пользователей TikTok

https://static.news.ru/photo/00678130-2cd7-11eb-832f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользовательница TikTok под никнеймом brendabarrette опубликовала видео со своим зелёным попугаем. В ролике птица мирно сидит на клетке и чирикает, неожиданно она начинает устрашающе шептать слова, в которых можно разобрать: «хочешь знать секрет? Я не попугай, я шпион».

Чтобы хозяйке было понятно попугай повторяет эту фразу несколько раз.

Многие пользователи соцсети, посмотрев это видео, признались, что теперь стали бояться говорящих птиц. Есть и такие, кто поклялся никогда не заводить говорящего попугая, ведь кто знает, что творится в его голове.

Сама девушка также испугалась признаниям своего питомца и теперь жалеет, что научила его говорить, пишет Medialeaks.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете набирает популярность видео с 30-летней Самантой Рамсделл из американского Коннектикута с «самым большим в мире ртом». Многие пользователи предложили автору ролика сняться в фильме ужасов.

Рамсделл прославилась благодаря изоляции и своему большому рту. Она утверждает, что её рот побил текущий мировой рекорд Гиннесса: 3,75 дюйма от верхних до нижних резцов. Саманта измерила его и уверяет, что размер — около «около четырёх дюймов».