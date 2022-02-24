Госпогранслужба Украины сообщила об утрате контроля над островом Змеиный в Одесской области. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Остров расположен в Чёрном море недалеко от границы с Румынией.

По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен, — сообщается в аккаунте Госпогранслубы.

Ведомство уточняет, что связь с украинскими пограничниками и военными, находящимися на острове, утеряна.

Остров Змеиный находится на широте дельты Дуная. Его статус имел значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией. Речь шла о делимитизации шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. Румыния пыталась доказать. что это часть скалы, но в результате Змеиный был признан островом.

Ранее сообщалось, что российские военные вышли к украинскому городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал. Киевские власти заблокировали подачу воды в Крым по каналу в 2014 году после присоединения Крыма к России в результате референдума.