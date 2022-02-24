Госпогранслужба Украины сообщила об утрате контроля над островом Змеиный
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:59, 24 февраля 2022
Остров ЗмеиныйФото: ru.wikipedia.org /Shao из украинский Википедия, CC BY-SA 3.0,
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Госпогранслужба Украины сообщила об утрате контроля над островом Змеиный в Одесской области. Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Остров расположен в Чёрном море недалеко от границы с Румынией.
По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен, — сообщается в аккаунте Госпогранслубы.
Ведомство уточняет, что связь с украинскими пограничниками и военными, находящимися на острове, утеряна.
Остров Змеиный находится на широте дельты Дуная. Его статус имел значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией. Речь шла о делимитизации шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. Румыния пыталась доказать. что это часть скалы, но в результате Змеиный был признан островом.
Ранее сообщалось, что российские военные вышли к украинскому городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал. Киевские власти заблокировали подачу воды в Крым по каналу в 2014 году после присоединения Крыма к России в результате референдума.