Госдеп США заявил о создании фонда в $2,5 млрд для помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении организовать фонд для помощи Украине и ближайшим странам, готовым разместить беженцев. По словам главы американской внешнеполитической службы, сказанным в ходе брифинга после встречи с президентом Молдавии Майей Санду, США выскажут признательность всем соседям Украины, готовым принять её жителей.

Как я сказал президенту, Молдавия заслуживает благодарность всего мира за защиту и поддержку Украинцев. <...> Администрация президента попросила у конгресса утвердить фонд экстренной помощи в $2,5 млрд, направленный на удовлетворение нужд уязвимого украинского народа, а также на помощь таким странам, как Молдавия, — сказал Блинкен.

В ходе пресс-конференции Блинкен также рассказал о новых мерах поддержки Молдавии, включая поставки вакцин и выделение средств на борьбу с пандемией.

Помимо этого, он пообещал, что США окажут Молдавии помощь в таких направлениях, как борьба с коррупцией, принятие демократических реформ и создание независимого медиапространства.

Днём ранее Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы американский дипломат объявил о том, что санкционное давление стран Запада на Россию будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине.