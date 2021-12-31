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Госдеп США и НАТО готовы к «содержательному диалогу» с Россией

21:49, 31 декабря 2021
Госдеп США и НАТО готовы к «содержательному диалогу» с Россией Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. Об этом сообщил Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины, сообщается на странице госсекретаря США в Twitter.

Блинкен заявил, что вместе со Столтенбергом призывает Россию к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ.

На прошлой неделе Блинкен и Стoлтенберг обсудили общую обеспокоенность касательно наращивания военной мощи России на границах с Укрaиной. Они отметили, что Альянс по-прежнему готов вести переговоры с РФ.

Ранее Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также предстоящие дипломатические контакты с Россией. Блинкен также подтвердил неизменность поддержки США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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