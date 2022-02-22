Госдеп: США готовы к диалогу с РФ по Украине, только не к «театру Кабуки»

Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов к дипломатическим контактам с Москвой. Главное — чтобы это было не притворство и не «театр Кабуки», отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Дам вам знать, что мы больше не будем вовлечены в притворную дипломатическую работу, — пояснил представитель госдепа.

Прайс указал на то, что Москве следует показать серьёзность намерений, «снизив градус эскалации».

В каком-то смысле это был дипломатический театр Кабуки: Россия делала заявления о приверженности дипломатическому пути, в то же время их действия говорили совсем о другом, — указал Прайс.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили в ходе телефонного разговора ответные меры Вашингтона, принимаемые по итогам признания Россией ДНР и ЛНР. С заявлением по итогам переговоров выступил Нед Прайс. Он добавил, что Блинкен подтвердил «неизменную поддержку Украины со стороны США».