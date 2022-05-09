Госдеп признал возможность ответа России на санкции против телеканалов Госдеп США признал возможность принятия Россией ответных мер на санкции против телеканалов

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Россия может пойти на эквивалентные санкции в ситуации с введением санкций против Первого канала, «России-1» и НТВ. США не исключают такого варианта развития событий. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС.

Мы знаем, что Кремль часто принимает эквивалентные меры. Наверняка они могут попытаться сделать это в данном случае. Но нет никакого эквивалента между тем, что делают эти телеканалы, и что делают финансируемые США организации по всему миру, — сказал он.

Прайс напомнил, что речь идёт о запрете на размещение рекламы компаний США на российских телеканалах. Сумма подобных контрактов, по данным представителя Госдепа, оценивается в $300 млн.

8 мая США ввели санкции против трёх крупных российских государственных каналов — Первого канала, «России-1» и НТВ. По словам представителя администрации Белого дома, в числе прочего им больше не будут поставлять видеокамеры, микрофоны и звуковое оборудование. Он подчеркнул, что Россия может начать производить необходимое оборудование внутри страны, однако основная цель новых санкций заключается в том, чтобы «сделать это коммерчески трудным, убыточным и возложить большую нагрузку на РФ».