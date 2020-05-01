Горнодобывающая компания Ирана попала под санкции США

https://static.news.ru/photo/e914a1c0-8bc3-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США ввели санкции в отношении иранской горнодобывающей компании Taif Mining Services и её владельца Амира Дианата.

Минфин США заявил, что бизнесмен имеет двойное гражданство Ирака и Ирана. Он помогает силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в контрабанде оружия за рубеж, отметили в ведомстве. Также в отношении мужчины прокуратурой округа Колумбия возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного режим и отмывание денег. Прокуроры выступают за конфискацию активов на сумму $12 млн.

Введение санкций в отношении со стороны США означает невозможность американским компаниям или гражданам вести бизнес с Taif Mining Services. Также всё активы компании в Америке будут заморожены.

NEWS.ru писал, что американские власти предложили России присоединиться к оружейному эмбарго Ирана. Проект резолюции подготовлен для голосования в ООН. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что Вашингтон хочет продлить эмбарго, чтобы в Иране вспыхнула революция, которая поможет захватить власть проамериканским управленцам в Тегеране.