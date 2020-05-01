Горнодобывающая компания Ирана попала под санкции США

Власти США ввели санкции в отношении иранской горнодобывающей компании Taif Mining Services и её владельца Амира Дианата.
Минфин США заявил, что бизнесмен имеет двойное гражданство Ирака и Ирана. Он помогает силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в контрабанде оружия за рубеж, отметили в ведомстве. Также в отношении мужчины прокуратурой округа Колумбия возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного режим и отмывание денег. Прокуроры выступают за конфискацию активов на сумму $12 млн.
Введение санкций в отношении со стороны США означает невозможность американским компаниям или гражданам вести бизнес с Taif Mining Services. Также всё активы компании в Америке будут заморожены.
NEWS.ru писал, что американские власти предложили России присоединиться к оружейному эмбарго Ирана. Проект резолюции подготовлен для голосования в ООН. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что Вашингтон хочет продлить эмбарго, чтобы в Иране вспыхнула революция, которая поможет захватить власть проамериканским управленцам в Тегеране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен