США предложили РФ поддержать оружейное эмбарго против Ирана

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США могут ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, дальнейшая политика в отношении КНР будет определяться итогами распространения коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США откажутся от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус», Трамп подчеркнул, что может поступить иным образом. Могу...