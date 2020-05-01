США предложили РФ поддержать оружейное эмбарго против Ирана

Соединённые Штаты считают, что Россия и КНР не имеют поводов голосовать против оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.
Поскольку они голосовали за это в прошлом, нет повода, чтобы они не могли проголосовать за это снова, — сказал он.
Хук отметил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования по данному вопросу в ООН.
Соединённые Штаты готовятся продлить эмбарго на вооружения в отношении Ирана, чтобы там вспыхнула революция, которая поможет захватить власть проамериканским управленцам в Тегеране. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, писал NEWS.ru.
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