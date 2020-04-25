Политолог объяснил, почему США продолжают давить на Иран

https://static.news.ru/photo/9d104be2-8878-11ea-a1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Соединённые Штаты готовятся продлить эмбарго на вооружения в отношении Ирана, чтобы там вспыхнула революция, которая поможет захватить власть проамериканским управленцам в Тегеране. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Иран попал в жесточайшие клещи: с одной стороны — всевозможные санкции, которые наложили США, а с другой стороны — чрезмерно высокая степень инфекции. В такой ситуации США всё равно продолжают давить на Иран, надеясь, что внутри вспыхнет революция, которая сметёт неугодный для США режим, и к власти придут проамерикански настроенные управленцы, — отметил военный политолог в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, противостояние обостряется. Тегеран не сможет простить Вашингтону инцидент с генералом КСИР Касемом Сулеймани. Сейчас Иран решил объединить вокруг себя государства, которые также недовольны американской политикой. Пока США проигрывают в этом «споре».

Сулеймани погиб в начале января в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат иранского парламента Ахмад Хамзе назвал ликвидацию Сулеймани чудовищным преступлением и пообещал награду за убийство Трампа. Голову американского лидера он оценил в $3 млн.