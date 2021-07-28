Гордон призвал Украину перекрыть подачу воды в Крым

Журналист Дмитрий Гордон призвал Украину полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, «оккупант» должен самостоятельно обеспечивать поставки воды. Журналист считает, что Киеву стоит напрямую обратиться к властям РФ с требованием, чтобы вода на территорию полуострова поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан.

Не для военных баз России, не для санаториев и домов отдыха, а для украинских граждан при предъявлении украинских паспортов, — сказал Гордон.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с РФ в 2014-м Киев прекратил водоснабжение республики. Вопрос поставок ресурса решался за счёт подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, за последний год изрядно обмелевших из-за недостаточного количества осадков. Из-за трудной ситуации с водой в некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение в Симферополе главным образом теперь ориентировано на артезианские источники.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что поставки воды из Днепра в Крым возобновятся только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова.