Гордон причислил Путина и Порошенко к «одной банде»

https://static.news.ru/photo/43334ee2-cff5-11eb-93c0-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гордон Фото: gordondmitry/facebook.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что бывший президент Украины Пётр Порошенко и президент России Владимир Путин являются участниками «одной банды». Об этом он заявил на ток-шоу на телеканале ТСН.

Месяц назад адвокат Петра Алексеевича сказал, что собирается подать на меня в суд за то, что я заявил, что Порошенко и Путин, по моим данным, договорились о сдаче Мариуполя. <...> То, что Порошенко и Путин, Порошенко и Медведчук — это всё одна банда, я сейчас утверждаю, — считает журналист.

По его словам, помощники прослушали 35 часов переговоров лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. На них многократно упоминается Порошенко. Гордон подчеркнул, что людям с некрепкой психикой нельзя слушать такие записи. Также он не испугался, если на него подадут в суд. Журналист пояснил, что сделает из этого шоу, в котором будут зашкаливающие рейтинги.

Ранее Порошенко подал в в Шевченковский районный суд Киева иск против Гордона. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков. Возмущение бывшего лидера Украины вызвали слова о сдаче Мариуполя. Новиков подчёркивает, что город оказался под контролем ополченцев Донбасса ещё до президентских выборов 2014 года, а через неделю после принятия присяги Порошенко ВСУ вернули над городом контроль и никакой сдачи Мариуполя не было, говорится в сообщении на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

В 2019 году Гордон в интервью Юрию Дудю рассказал, что Пётр Порошенко на него часто обижается, поскольку журналист говорит о нём неприятные вещи на украинских телеканалах.