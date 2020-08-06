Горбачев призвал весь мир к требованию сокращения ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/0504fdb8-d817-11ea-9fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировой общественности. Он призвал граждан всех стран требовать от руководителей совершения реальных шагов по сокращению ядерного оружия.

Я обращаюсь к гражданам всех стран: не давайте покоя вашим лидерам, политикам, парламентариям, напоминайте им вновь и вновь, что само существование ядерного оружия представляет смертельную угрозу человечеству. Требуйте от них конкретных действий, чтобы с каждым годом количество ядерных вооружений уменьшалось, — цитирует его ТАСС.

Помимо этого, он сообщил о вероятной подготовке межконфессиональными организациями заявления в связи с 75-й годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы.

По словам Горбачева, путь к миру без ядерного оружия начался в Рейкьявике. Однако он оказался не просты и тернистым.

Но другой цели быть не может. Только полная ликвидация ядерного оружия. Желаю вам силы духа, упорства и настойчивости в отстаивании этой цели, — добавил бывший глава СССР.

Он отметил, что борьба за ликвидацию ядерного оружия — это гражданский долг каждого человека.

Как информировал NEWS.ru, Соединённые Штаты надеются на соглашение с Россией и Китаем, ограничивающее все ядерные вооружения. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.