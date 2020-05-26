Google вернёт часть сотрудников в офисы в июле

https://static.news.ru/photo/8b39d0ee-9fdb-11ea-b59b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Пока одни технологические компании говорят работникам, что те смогут работать из дома «вечно», другие планируют вернуть часть рабочей силы на места уже этим летом. Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что компания планирует вновь открыть «больше зданий в большем числе городов» начиная с 6 июля.

Какие именно офисы Google вновь заработают, топ-менеджер не уточнил. Сотрудники, работающие в них, смогут вернуться на свои рабочие места. Первоначально их численность будет ограничена примерно 10% заполняемости зданий, к сентябрю пропускную способность планируют увеличить до 30%.

У нас будут строгие меры по охране труда и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение принципов социального дистанцирования и санитарии, — написал Пичаи в блоге.

Он отметил, что офисы будут выглядеть иначе, чем до начала пандемии коронавируса.

Ранее в корпоративном письме Пичаи сообщил сотрудникам, что они продолжат работать в удалённом режиме до октября или до конца 2020 года. В Google подтвердили подлинность письма, оказавшегося в распоряжении Bloomberg, и то, что большая часть работников, вероятно, вернётся в офисы только в 2021 году, писал NEWS.ru.