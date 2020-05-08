Google оставит сотрудников на удалёнке до конца года

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Сотрудники глобальной IT-компании Google продолжат работать в удалённом режиме до конца 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на корпоративное письмо гендиректора Сундара Пичаи.

По информации агентства, Пичаи уведомил подчинённых, что «возможно, придётся работать из дома до октября или, предположительно, до конца года». В Google подтвердили подлинность письма и то, что большая часть сотрудников, вероятно, вернётся в офисы только в 2021 году.

Руководство социальной сети Facebook, добавили в Bloomberg, разрешило персоналу до конца года работать на удалёнке, несмотря на запланированное открытие офисов с 6 июля.

Как писал NEWS.ru, в США, где расположены офисы крупнейших IT-компаний, зафиксировали более 1,26 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли более 76 тысяч американцев.