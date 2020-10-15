Гонконгские учёные обнаружили эффективность желудочного лекарства при COVID

https://static.news.ru/photo/9fac6b80-0f76-11eb-90b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Учёные из Гонконгского университета обнаружили, что известный недорогой препарат, используемый при болезнях желудка, эффективен в борьбе с COVID-19.

Ранитидина висмута цитрат (RBC), который обычно назначают при язве желудка и бактериальных инфекциях, был испытан на хомяках. В результате использования препарата вирусная нагрузка в культуре клеток лёгких инфицированных коронавирусом грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Отмечается, что также препарат уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные в MedicalXpress данные исследования.

Также ранитидина висмута цитрат обладает низкой цитотоксичностью с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром, другим препаратом, который потенциально может использоваться для лечения коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, распространённый препарат против коронавируса «Ремдесивир», которым лечили от COVID-19 даже президента США Дональда Трампа, почти не оказывает влияния на смертность от этого заболевания, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).