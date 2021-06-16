Гонконг внёс «Спутник V» в список признанных вакцин

https://static.news.ru/photo/47affc8c-cf31-11eb-bd0f-96000091f725_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Гонконга включили российскую вакцину «Спутник V» в список препаратов от коронавирусной инфекции, которые признаны в специальном автономном районе, говорится в заявлении генконсульства России.

Правительство Гонконга включило «Спутник V» в список вакцин от COVID-19, признаваемых в Гонконге, — указано в сообщении.

Теперь резиденты города, получившие два укола российского препарата, при условии, что прошло 14 дней после вакцинации, смогут находится на обязательном карантине всего 14 дней вместо 21 дня, а также 7 дней заниматься самонаблюдением.

При прибытии в Гонконг следует иметь на руках сертификат вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, и бронь в одной из «карантинных» гостиниц сроком на 14 дней.

Российский препарат «Спутник V» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат одобрен в 67 странах мира, население которых составляет более 3,4 млрд человек. Эффективность российского препарата оценена в 97,6% по данным анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.

Ранее стало известно, что немецкий препарат от коронавирусной инфекции CureVac эффективен на 47%, что ниже показателей, соответствующих критерию статистического успеха. В исследовании этой вакцины приняли участие 40 тысяч добровольцев.