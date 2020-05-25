Головной убор российских бабушек станет трендом у мужчин после пандемии

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Шёлковые платки станут трендом у мужчин летом 2020 года после пандемии коронавируса.

Такое мнение высказали эксперты моды на страницах итальянской версии журнала Vogue. Отмечается, что из-за распространения COVID-19 мужчины начнут не только повязывать платок на голову или шею, но и носить его в качестве защитной маски.

Мужские платки разных расцветок уже появились в новых коллекциях брендов Gucci, Salvatore Ferragamo, Versace, Burberry и Etro. При этом в декабре 2019 года американский рэпер A$AP Rocky показал на видео свой способ ношения аксессуара. В описании к посту он объяснил, что повязывает платок «в фирменном стиле российской бабушки».

Как писал NEWS.ru, молодая жена Евгения Петросяна обвинила в невежестве подписчиков, раскритиковавших её за фото с платком на голове. Сама Брухунова в качестве доказательств того, что обладает чувством стиля, привела в пример Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, которые появлялись на публике в косынках.