Головной убор российских бабушек станет трендом у мужчин после пандемии

Шёлковые платки станут трендом у мужчин летом 2020 года после пандемии коронавируса.
Такое мнение высказали эксперты моды на
Мужские платки разных расцветок уже появились в новых коллекциях брендов Gucci, Salvatore Ferragamo, Versace, Burberry и Etro. При этом в декабре 2019 года американский рэпер A$AP Rocky показал на видео свой способ ношения аксессуара. В описании к посту он объяснил, что повязывает платок «в фирменном стиле российской бабушки».
Как писал NEWS.ru, молодая жена Евгения Петросяна обвинила в невежестве подписчиков, раскритиковавших её за фото с платком на голове. Сама Брухунова в качестве доказательств того, что обладает чувством стиля, привела в пример Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, которые появлялись на публике в косынках.
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