Брухунова ответила подписчикам, сравнившим её с «бабкой в городе»

Сама Брухунова в качестве доказательств того, что обладает чувством стиля, привела в пример Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, которые появлялись на публике в косынках.
Унижая меня и называя «бабкой», вы показываете всё своё невежество и неосведомлённость, — ответила злопыхателям в stories жена Петросяна.
В своём Instagram Брухунова часто рассказывает подписчикам, какие бренды одежды и косметики она предпочитает. Также она периодически демонстрирует, что следит за модными тенденциями, показывая каталоги и журналы, которые читает.
В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело.
Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Брухунова не исключила, что сможет подарить избраннику пятерых наследников.