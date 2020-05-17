Шоу-бизнес

Брухунова ответила подписчикам, сравнившим её с «бабкой в городе»

13:37, 17 мая 2020
Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна обвинила в невежестве подписчиков, раскритиковавших её за фото с платком на голове. Фолловеры сравнили новый фешен-образ Татьяны Брухуновой с бабушкиным стилем.

«Платок красивый, но сразу образ бабушки всплывает», «Новые русские бабки в городе», — можно прочитать в комментариях к её публикации в Instagram.

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Сама Брухунова в качестве доказательств того, что обладает чувством стиля, привела в пример Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, которые появлялись на публике в косынках.

Унижая меня и называя «бабкой», вы показываете всё своё невежество и неосведомлённость, — ответила злопыхателям в stories жена Петросяна.

В своём Instagram Брухунова часто рассказывает подписчикам, какие бренды одежды и косметики она предпочитает. Также она периодически демонстрирует, что следит за модными тенденциями, показывая каталоги и журналы, которые читает.

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Брухунова не исключила, что сможет подарить избраннику пятерых наследников.

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