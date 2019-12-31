https://static.news.ru/photo/665f117e-2cdd-11ea-8b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ana Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Название «Голландия» официально перестало существовать для Нидерландов. Власти страны настояли на этом, чтобы избавиться от имиджа, связанного с проституцией и легализацией наркотиков.

Люди ныне будут избавлены от выбора. как всё-таки называть это государство. Местные органы, частные компании и вуза будут использовать только название «Нидерланды». Изменена надпись и на туристическом символе страны, сообщает Guardian.

Правительство выделило на реформу названия порядка €200 тыс. Такое решение, по мнению властей, перераспределит туристический поток. Большая часть туристов посещает именно историческую Голландию с городами Амстердам, Харлем, Гаага. И эти провинции с трудом справляются с туристическим потоком.

Реформой названия власти намерены заинтересовать туристов непопулярными регионами, а также избавиться от имиджа «рая для наркоманов». Почти полностью отменены экскурсии по кварталам «красных фонарей», сокращается легальное число борделей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Нидерландов приняли решениеотказаться от названия Голландия, так как оно ассоциируется у людей с наркотиками и знаменитым кварталом красных фонарей. Название Нидерланды будет применяться на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио, а также на песенном конкурсе Евровидение в том же году.