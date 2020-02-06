https://static.news.ru/photo/31065d82-490e-11ea-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Ли Вэньлян Фото: LI WENLIANG

Китайская газета Global Times опровергла информацию о смерти врача из Ухани Ли Вэньляна, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса.

По данным издания, мужчина находится в критическом состоянии.

Доктор Ли Вэньлян 30 декабря опубликовал в социальных сетях информацию о семи случаях SARS на рынке морепродуктов. Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его вместе с ещё семью коллегами вызвали в полицию, где вынесли серьёзное предупреждение за распространение «ложной» информации.

К настоящему моменту количество заразившихся в коронавирусом в мире составляет более 28 тысяч, умерло более 500 человек.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения созовёт глобальный форум по коронавирусу, куда приедут учёные со всего мира. В ВОЗ объяснили, что мероприятие необходимо для координации усилий по созданию вакцины и разработки тестов.