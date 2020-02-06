Китайская газета Global Times опровергла информацию о смерти врача из Ухани Ли Вэньляна, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса.
По данным издания, мужчина находится в критическом состоянии.
Доктор Ли Вэньлян 30 декабря опубликовал в социальных сетях информацию о семи случаях SARS на рынке морепродуктов. Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Его вместе с ещё семью коллегами вызвали в полицию, где вынесли серьёзное предупреждение за распространение «ложной» информации.
К настоящему моменту количество заразившихся в коронавирусом в мире составляет более 28 тысяч, умерло более 500 человек.
Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения созовёт глобальный форум по коронавирусу, куда приедут учёные со всего мира. В ВОЗ объяснили, что мероприятие необходимо для координации усилий по созданию вакцины и разработки тестов.
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