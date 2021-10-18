Главы МИД РФ и Красного Креста обсудили гуманитарную ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, в ходе которого была затронута гуманитарная ситуация в Карабахе, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора С.В.Лавров и П.Маурер обменялись мнениями по тематике кризисного реагирования в различных регионах мира. Выражена готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию по направлениям, представляющим взаимный интерес, обсуждены модальности поддержки деятельности МККК, — говорится в сообщении.

Отмечается, что была обсуждена ситуация в Сирии, Афганистане, Мьянме и зонах внутриукраинского и карабахского конфликтов. Стороны выразили готовность поддержания взаимодействия по направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Ранее руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста Илаха Гусейнова заявила, что в настоящее время в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана, поэтому организация не осуществляет в этой стране посещения, связанные с конфликтом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.