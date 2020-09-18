Главы МИД ЕС вряд ли смогут быстро согласовать чёрный список по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5543ccd2-f9be-11ea-b000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Евросоюзе нет уверенности, что министры иностранных дел 27 стран — членов ЕС на заседании 21 сентября смогут согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых будут введены санкции. Об этом сообщили в Брюсселе.

Вопрос санкций по Белоруссии будет ещё обсуждаться сегодня постоянными представителями ЕС, посмотрим, какой будет результат, — цитирует ТАСС высокопоставленного источника в ЕС.

Он добавил, что до 21 сентября решение могут и не согласовать. Одна из причин — позиция Кипра, который, в свою очередь, требует санкций против Турции.

Отмечается, что в настоящее время в списке находятся 40 официальных лиц Белоруссии.

Ранее лидеры стран ЕС ввели против ряда белорусских политиков, включая Лукашенко, индивидуальные санкции. Как отмечалось, ограничительные меры связаны с применением насилия в отношении демонстрантов и фальсификацией на выборах.

Массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях захлестнули республику после выборов 9 августа, на которых победил Лукашенко. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии как можно скорее. Сделать это планируется до заседания Евросовета, которое пройдёт 24–25 сентября.