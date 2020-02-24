https://static.news.ru/photo/7b651004-56f0-11ea-bde0-fa163e074e61_660.jpg Стеф Блок Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Министры иностранных дел Нидерландов и Австрии — Стеф Блок и Александер Шалленберг — считают необходимым сохранение ядерной сделки с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В ходе переговоров стороны подтвердили важность сохранения ядерной сделки и приверженность своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия, — цитирует дипломата агентство ИРНА.

Осенью 2019 года страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве Исламской Республики сообщили, что партнёры из ЕС намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX.

О согласии предоставить Тегерану кредит, который позволит стране использовать твёрдую валюту несмотря на рестрикции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также предложил президенту США Дональду Трампу позволить Исламской Республике увеличить экспорт нефти до 700 тысяч баррелей в день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СВПД находится на грани краха. Однако в России надеются, что точка невозврата не пройдена, заявил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.