Главный санврач Украины привился AstraZeneca и заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5501e00-85a4-11eb-83fc-96000091f725_660.jpg Виктор Ляшко Фото: moz.gov.ua

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что он заразился коронавирусом. Тестирование выявило инфицирование на 13-й день после того, как медик привился вакциной AstraZeneca Covishield, произведённой в Индии.

Попал в тот период, когда иммунитет от прививки ещё не полностью сформирован. <...> У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы, — написал Ляшко в своём Facebook.

Он отметил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

Вакцина не позволяет патогену настолько сильно воздействовать на организм, чтобы сделать ход болезни тяжёлым. По словам Ляшко, на текущий день он находится на больничном.

Ранее NEWS.ru писал, что один из трёх медиков, госпитализированных в Осло после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, скончался. Медицинский директор норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что сейчас анализируется возможная связь летального исхода с вакцинацией.