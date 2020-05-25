Главного пророссийского политика Украины заподозрили в госизмене

https://static.news.ru/photo/beeeadec-9ea5-11ea-b299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его коллеги Юрия Бойко могут возбудить уголовное дело.

Предписание о возбуждении дела выдал Печерский районный суд Киева. Политиков заподозрили в госизмене из-за визитов в Москву и встреч с представителями российского руководства, включая президента Владимира Путина, сообщила в Facebook депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

Медведчука называют пророссийским политиком, поскольку он один из немногих, кто поддерживает связь с руководством России и регулярно посещает Москву.

Ранее Медведчук прокомментировал обнародование аудиозаписи переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику.

Он заявил, что инцидент свидетельствует о «циничной и преступной» сдаче национальных интересов Украины в угоду интересам США и ради получения американским политиком коррупционной выгоды.

Как писал NEWS.ru, в Киеве возле офиса депутата Верховной рады и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.