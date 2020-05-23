Происшествия

Взрыв прогремел возле офиса депутата Виктора Медведчука в Киеве

14:56, 23 мая 2020
Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Киеве возле офиса депутата Верховной рады и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.

По данным агентства УНИАН, вначале были слышны националистические лозунги, а затем прогремел взрыв. Полиция успела задержать двоих человек. Остальные, бросая файеры, смогли убежать.

Ранее Медведчук прокомментировал обнародование аудиозаписи переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику. 

Он заявил, что инцидент свидетельствует о «циничной и преступной» сдаче национальных интересов Украины в угоду интересам США и ради получения американским политиком коррупционной выгоды, писал NEWS.ru.

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