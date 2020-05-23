Взрыв прогремел возле офиса депутата Виктора Медведчука в Киеве

В Киеве возле офиса депутата Верховной рады и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.
По
Ранее Медведчук прокомментировал обнародование аудиозаписи переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику.
Он заявил, что инцидент свидетельствует о «циничной и преступной» сдаче национальных интересов Украины в угоду интересам США и ради получения американским политиком коррупционной выгоды, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен