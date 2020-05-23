Взрыв прогремел возле офиса депутата Виктора Медведчука в Киеве

Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Мужчина, ворвавшийся в отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, судя по всему, пытался совершить ограбление. Об этом рассказал один из очевидцев произошедшего.

По словам мужчины, в тот момент он находился рядом с местом происшествия. По его предположению, изначальной целью захватчика были именно деньги, передаёт РЕН ТВ. Однако, когда ситуация пошла не по...