Глава Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах президента

Анатолий Бибилов / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов. После обработки 18% бюллетеней лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 59,21% голосов, сообщила в ходе брифинга председатель ЦИК Эмилия Гагиева.

У Анатолия Бибилова 37% голосов. Против всех проголосовали 236 человек, что составляет 3,79% от общего числа избирателей.

На данный момент, согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич — 2274, что составляет 37% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Гаглоев Алан Эдуардович — 3686, что составляет 59,21% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, — сказала председатель ЦИК.

Анатолий Бибилов уже принёс свои поздравления Гаглоеву и пожелал ему удачи. Во втором туре голосования президентских выборов приняли участие более 23,5 тыс. избирателей. В ЦИК поступило несколько жалоб, но, по словам Гагиевой, они не смогут повлиять на итоги голосования.

Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре выборов президента Южной Осетии составила 68,2%. Данные пока не учитывают результатов голосования за пределами республики.