16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

00:54, 13 мая 2021
Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus / twitter

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в своём Twitter, что вакцинировался от коронавируса. Препарат он не назвал.

Он призвал всех сделать прививку от COVID-19 при наличии в стране вакцины.

Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в университетском госпитале Женевы. Если вы, как и я, живёте в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь, — написал он.

Глава ВОЗ отметил, что «вакцины спасают жизни и критически важно, чтобы они были у всех стран». С таким же заявлением ранее выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения признать, что российская вакцина «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в прививочной кампании от коронавируса в мире, и одобрить препарат.

Ранее украинский врач — терапевт-кардиолог доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова поделилась собственной оценкой успешности разных стран мира в борьбе с коронавирусом. По её словам, сейчас ругают очень многих политиков. Однако кто хуже всех справлялся с пандемией, так это США. Она считает, что «ведущая, очень богатая и развитая страна стала лузером в этой борьбе».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео