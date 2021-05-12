Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7b37a338-b36c-11eb-8f29-96000091f725_660.jpg Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus / twitter

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в своём Twitter, что вакцинировался от коронавируса. Препарат он не назвал.

Он призвал всех сделать прививку от COVID-19 при наличии в стране вакцины.

Сегодня была моя очередь вакцинироваться против COVID-19 в университетском госпитале Женевы. Если вы, как и я, живёте в государстве, где имеются вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь, — написал он.

Глава ВОЗ отметил, что «вакцины спасают жизни и критически важно, чтобы они были у всех стран». С таким же заявлением ранее выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения признать, что российская вакцина «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в прививочной кампании от коронавируса в мире, и одобрить препарат.

Ранее украинский врач — терапевт-кардиолог доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова поделилась собственной оценкой успешности разных стран мира в борьбе с коронавирусом. По её словам, сейчас ругают очень многих политиков. Однако кто хуже всех справлялся с пандемией, так это США. Она считает, что «ведущая, очень богатая и развитая страна стала лузером в этой борьбе».