Глава ВОЗ самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

https://static.news.ru/photo/29254b3a-1ca0-11eb-9ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ушёл на самоизоляцию так как контактировал с заражённым COVID-19 человеком.

Об этом заявил сам глава ВОЗ. Он отметил, что симптомов заболевания у него нет, но он действует в соответствии с протоколами организации.

Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19, — написал Гебрейесус в своём микроблоге.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19 . I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Как сообщал NEWS.ru, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Евгений Примаков рассказал о том, что находится на «небольшой изоляции».