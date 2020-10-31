Глава ВОЗ самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ушёл на самоизоляцию так как контактировал с заражённым COVID-19 человеком.
Об этом заявил сам глава ВОЗ. Он отметил, что симптомов заболевания у него нет, но он действует в соответствии с протоколами организации.
Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19, — написал Гебрейесус в своём микроблоге.
I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.