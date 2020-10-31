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Глава ВОЗ самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

03:13, 02 ноября 2020
Фото: Zheng Huansong/Xinhua

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ушёл на самоизоляцию так как контактировал с заражённым COVID-19 человеком.

Об этом заявил сам глава ВОЗ. Он отметил, что симптомов заболевания у него нет, но он действует в соответствии с протоколами организации.

Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19, — написал Гебрейесус в своём микроблоге.

Как сообщал NEWS.ru, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Евгений Примаков рассказал о том, что находится на «небольшой изоляции».

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