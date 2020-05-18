Глава ВОЗ призвал провести ревизию мер по противодействию коронавирусу

https://static.news.ru/photo/9d02ade8-9917-11ea-b352-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: Li Ye/XinHua/Global Look Press

Пандемия требует проведения всестороннего анализа мер, которые были предприняты против коронавируса во всём мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что пошаговый процесс проведения «беспристрастной независимой всеобъемлющей оценки» должен начаться как можно раньше.

Я инициирую независимую оценку в самый ранний подходящий [для этого] момент, — цитирует «Интерфакс» выступление Гебрейесуса на открытии 73-й встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Целью работы станет подготовка рекомендаций для улучшения готовности на международном и национальном уровнях к подобным пандемиям, уточнил глава ВОЗ.

Каждая страна должна проанализировать свои действия и извлечь из этого необходимый опыт, подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала обеспечить финансирование ВОЗ, поскольку справиться с панедмией коронавируса мир может только сообща.