Глава ВОЗ: человечество отпразднует победу над COVID-19 на ОИ в Токио

https://static.news.ru/photo/5129a074-9765-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Masahide Tomikoshi/SVEN SIMON/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, считает, что на Олимпиаде в Токио человечество отпразднует победу над коронавирусом.

По его словам, партнёрство ВОЗ и Международного олимпийского комитета (МОК) ориентировано на сохранение здоровья людей.

Атлетика, футбол ведь не только для спортсменов, они должны быть спортом для всех. Все должны вести активный образ жизни. Мы вместе можем поменять ситуацию до Игр в Токио. Надеюсь, что Токио станет местом триумфа человечества над коронавирусом, — заявил Гебрейесус во время онлайн-конференции.

Он подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное для этого, но это будет непросто.

Мы должны биться все вместе, чтобы победить коронавирус и оставить его позади, — считает глава ВОЗ.

Глава МОК Томас Бах и Тедрос Адханом Гебрейесус продлили соглашение о сотрудничестве организаций в субботу.

В марте МОК и оргкомитет Игр объявили, что Олимпиада в Токио будет перенесена с 2020 на 2021 год. Она пройдёт с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада запланирована с 24 августа по 5 сентября.

NEWS.ru писал, что оргкомитет Игр в Токио не знает, на что конкретно будут потрачены $650 млн, выделенных МОК на покрытие расходов в связи с переносом соревнований. Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто. Всего МОК выделит на минимизацию экономических последствий пандемии $800 млн.