Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пока не существует планов по размещению на украинской территории военного контингента каких-либо стран. Хотя они постоянно находятся на Украине, отметил он в беседе с «Апостороф ТВ».

На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны, — сказал глава СНБО.

Пока планов по размещению на Украине военного контингента других стран не существует, добавил он.

Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину, нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность, — подчеркнул Данилов.

Ранее стало известно, что внешняя политика США в отношении Москвы, которая «не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов», плохо сказывается на внутренней американской политике, заявил обозреватель Bloomberg Эли Лейк. Он отметил, что президент США Джо Байден пока только «раздаёт подарки» российскому лидеру Владимиру Путину.