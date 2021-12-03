Глава Пентагона Остин заявил, что США готовы помочь Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне обеспокоены происходящим на границе России с Украиной и готовы предоставить Киеву помощь для защиты территории. Он также рассказал, что осведомлён о количестве военных в приграничных районах, сообщает РИА Новости.

Мы смотрим на численность сил в приграничных районах, на некоторые вещи, которые происходят в информационном пространстве, на то, что происходит в киберсфере, это действительно повышает нашу обеспокоенность. Мы остаёмся сфокусированными на этом, — подчеркнул министр.

Так он на конференции в Калифорнии прокомментировал публикации в местных СМИ, утверждающих, что Россия в начале 2022 года собирается напасть на Украину силами 175 тысяч военных.

Мы, конечно, привержены тому, чтобы помогать Украине в защите своей суверенной территории... Чтобы у Украины было то, что ей нужно для защиты, — добавил Остин.

Министр не стал спекулировать на тему того, что будут делать США в случае вторжения. В Москве наличие агрессивных планов в отношении Украины отрицают.

Вы слышали, что вчера президент [США Джо Байден] сказал, что он рассматривает ряд инициатив, так что я бы не хотел вылезать впереди моего босса, — отметил глава Пентагона.

По его мнению, ситуация даёт «простор для дипломатии и лидерской работы».

Ранее стало известно, что Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле, говоря о ситуации на Украине, перепутал Россию и Советский Союз. Он пообещал не допустить вторжения Советского Союза на Украину. Остин отметил, что любой ответ США на действия РФ в отношении Украины будет осуществляться вместе с международным сообществом.