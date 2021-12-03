Глава Пентагона пообещал не допустить вторжения СССР на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле, говоря о ситуации на Украине, перепутал Россию и Советский Союз. Он пообещал не допустить вторжения Советского Союза на Украину. Выступление Остина опубликовано на сайте американского оборонного ведомства.

Он отметил, что любой ответ США на действия РФ в отношении Украины будет осуществляться вместе с международным сообществом.

В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза на Украину, — сказал он, имея в виду Россию.

Также глава Пентагона добавил, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной. По словам Остина, Вашингтон будет использовать «лучшие методы», чтобы не допустить обострения на Украине.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и Европе сообщила, что Россия в скором времени может вторгнуться на территорию Украины. Американские разведслужбы призывают относиться серьёзно к сосредоточению российских войск у границы Украины и не воспринимать это как блеф.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на своё усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве также выражали обеспокоенность усилением группировок НАТО в Европе.