США предупредили союзников о возможном «вторжении» России на Украину

Россия в скором времени может вторгнуться на территорию Украины. В связи с этим следует ускорить разработку и принятие пакета мер, направленных на её сдерживание. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и Европе.

Разведслужбы США призывают относиться серьёзно к сосредоточению российских войск у границы Украины и не воспринимать это как блеф. Однако, по мнению Вашингтона, Москва пока не решила, что конкретно делать с этими силами.

Американские власти считают необходимым подтолкнуть своих европейских союзников к разработке военных и экономических мер по сдерживанию России. В частности, недавно глава Национальной разведки США Эврил Хейнс ездила в Брюссель, чтобы рассказать послам НАТО об угрозе российского «вторжения» на Украину. Источники издания пояснили, что ситуация на границе двух стран была одной из самых обсуждаемых.

Ранее сообщалось, что Белый дом потребовал от Пентагона представить данные о военных учениях США в Европе, которые были проведены в последние годы и направлены на сдерживание России. Эти сведения потребовались администрации США для анализа уже проведённых операций и планирования новых.