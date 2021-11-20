США предупредили союзников о возможном «вторжении» России на Украину

Россия в скором времени может вторгнуться на территорию Украины. В связи с этим следует ускорить разработку и принятие пакета мер, направленных на её сдерживание. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и Европе.
Разведслужбы США призывают относиться серьёзно к сосредоточению российских войск у границы Украины и не воспринимать это как блеф. Однако, по мнению Вашингтона, Москва пока не решила, что конкретно делать с этими силами.
Американские власти
Ранее сообщалось, что Белый дом потребовал от Пентагона представить данные о военных учениях США в Европе, которые были проведены в последние годы и направлены на сдерживание России. Эти сведения потребовались администрации США для анализа уже проведённых операций и планирования новых.