Глава NASA заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Рогозиным

Председатель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что с нетерпением ждёт встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщает ТАСС. Он отметил, что пандемия на данный момент препятствует встрече. Нельсон также отметил важность проблемы климата, которую глава NASA планирует обсудить с Рогозиным.

Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить так часто, как потребуется, — сказал он на брифинге.

Он отметил, что поддерживает контакт с председателем Роскосмоса и часто созванивается по телефону, но из-за пандемии не может посетить Россию для встречи с Дмитрием Рогозиным.

Что касается того, когда состоится эта поездка, я просто на милости ковида. Пока мы не увидим, что пандемия отступает, я не смогу поехать, — заявил Нельсон.

Он также сообщил, что когда получится провести встречу с Рогозиным, то будет поднят вопрос климата.

Конечно, климат будет одной из тем, когда я встречусь с Дмитрием Рогозиным во время официального визита, — добавил Нельсон.

Он подчеркнул, что вопрос климата является ключевым не только для NASA, но и для правительства США в целом.

Ранее NASA сообщило о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов. Это небесные тела 2013 YD48 и 7482 YD48.

По данным космического агентства, 2013 YD48 в ширину 104 метра, он пройдёт мимо Земли на расстоянии 5,6 миллиона километров. Другой астероид, 1994 PC1, пролетит мимо Земли на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что является, по данным Центра изучения околоземных объектов NASA, близким подходом.