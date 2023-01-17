Глава МВФ обратилась к участникам форума в Давосе словами из русской песни Глава МВФ Георгиева на форуме в Давосе вспомнила песню «Хотят ли русские войны»

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Кристалина Георгиева

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева вспомнила песню «Хотят ли русские войны» во время выступления на ВЭФ в швейцарском Давосе. По словам главы МВФ, главный посыл композиции заключается в том, что русские все же не хотят войны. Она также обратилась к участникам мероприятия, призвав найти решение конфликта на Украине. По ее словам, завершение вооруженного противостояния станет прекрасной новостью для мировой экономики.

Есть знаменитая русская песня — «Хотят ли русские войны». И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец конфликту, тем лучше для всех. И конечно, будет прекрасной новостью для мировой экономики, — заявила Георгиева.

Кроме того, глава МВФ вспомнила то время, когда работала в Москве. По ее словам, большинство россиян на вопрос о национальной идентичности отвечали, что они чувствуют себя европейцами.

Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали — европейцами. Даже кто живет в азиатской части России, — призналась Георгиева.

Она призвала лидеров Запада не поддаваться русофобии. По ее мнению, нельзя обращаться со всеми русскими одинаково, так как среди них есть «много прекрасных и умных» людей. Георгиева подчеркнула, что многие из них сейчас пребывают в Польше и Финляндии.

Мир должен быть объединен человечностью, мы должны понимать, как мы зависим друг от друга. По большому счету, мы не такие уж разные, мы все — часть человечества, — заключила глава МВФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Он отметил, что власти страны будут делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет, то всеми имеющимися. По словам Путина, на Западе Россию считают страной второго сорта, у которой нет права на существование. Президент добавил, что это вызов для России, который требует ответа.