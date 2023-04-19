Глава МВД Турции: весь мир ненавидит США, Европы не существует

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Сулейман Сойлу

Весь мир ненавидит США, а Европа является пешкой в руках Вашингтона, заявил на встрече с молодежью в Стамбуле глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его мнению, которое приводит турецкая газета Aydınlık, европейские лидеры постоянно дискредитируют себя, а население Европы стареет и будет продолжать испытывать экономические трудности.

Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте ее (Европу) в своих головах. Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного, — сказал министр.

Глава МВД также подчеркнул, что Запад больше не обладает прежним суверенитетом, но при этом пытается сохранить свои привычки. Все ненавидят Америку, считает Сойлу, а Европа выполняет функцию американской пешки в Африке, народы которой ненавидят государства, которые их эксплуатируют. Также он добавил, что Турция меняет историю.

В прошлом году Сойлу от лица Анкары говорил, что турецкая сторона не принимает соболезнования Вашингтона после теракта в Стамбуле.

Ранее обозреватель турецкого издания Haber7 Озгюр Байрак написал, что власти США надеются поставить во главе Турции такого президента, как Владимир Зеленский на Украине. Он отметил, что Белый дом интересует зависимый от него политик.

Байрак указал на то, что турецкой оппозиции поставили задачу взять на себя роль Зеленского. При этом итогового соглашения в ходе переговоров США и оппозиционеры не достигли, заключил обозреватель.