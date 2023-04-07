В Турции заявили, что США подобрали на замену Эрдогану «второго Зеленского» Haber7: Вашингтон намерен поставить во главе Турции «второго Зеленского»

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaimages/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Власти США надеются поставить во главе Турции такого президента, как Владимир Зеленский на Украине, заявил обозреватель турецкого издания Haber7 Озгюр Байрак. Он отметил, что Белый дом интересует зависимый от него политик.

Приближаются выборы в Турции, и победа [президента Реджепа Тайипа] Эрдогана совершенно не нужна США <...> Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы «новая кровь» принимала участие в борьбе Запада против России. На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции, — подчеркнул журналист.

Байрак указал на то, что турецкой оппозиции поставили задачу взять на себя роль Зеленского. При этом итогового соглашения в ходе переговоров США и оппозиционеры не достигли, заключил обозреватель.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре после того, как тот встретился с единым кандидатом от оппозиции на выборах Кемалем Кылычдароглу. Турецкий лидер выразил возмущение этой встречей, отметив, что американский дипломат должен знать свое место. Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая.